Корейского «Ведьмака» — Crimson Desert — перенесли на начало 2026 года

Корейского «Ведьмака» — Crimson Desert — перенесли на начало 2026 годаЖдем точную дату релиза
Об этом компания сообщила во время финансового отчёта за II квартал 2025 года. Сейчас проект находится на стадии озвучки, параллельно ведутся работы по сертификации для консолей и подготовке к релизу.
В маркетинговых планах студии — участие в Gamescom и PAX West в августе, где покажут сборку с открытым миром, а также презентация на Tokyo Game Show в сентябре для укрепления позиций на японском рынке.
Причиной задержки разработчики назвали необходимость координации с партнёрами по офлайн-дистрибуции, озвучке и сертификации, что заняло больше времени, чем ожидалось.
Pearl Abyss подчеркнула, что перенос — это стратегическое решение, призванное обеспечить успешный запуск проекта.
Crimson Desert выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Точная дата релиза будет объявлена позже.