Опубликовано 14 августа 2025, 07:08
Корейского «Ведьмака» — Crimson Desert — перенесли на начало 2026 года

Ждем точную дату релиза
Pearl Abyss перенесла выход масштабной ролевой игры с открытым миром Crimson Desert с конца 2025 года на I квартал 2026-го.
Об этом компания сообщила во время финансового отчёта за II квартал 2025 года. Сейчас проект находится на стадии озвучки, параллельно ведутся работы по сертификации для консолей и подготовке к релизу.

В маркетинговых планах студии — участие в Gamescom и PAX West в августе, где покажут сборку с открытым миром, а также презентация на Tokyo Game Show в сентябре для укрепления позиций на японском рынке.

Причиной задержки разработчики назвали необходимость координации с партнёрами по офлайн-дистрибуции, озвучке и сертификации, что заняло больше времени, чем ожидалось.

Pearl Abyss подчеркнула, что перенос — это стратегическое решение, призванное обеспечить успешный запуск проекта.

Crimson Desert выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Точная дата релиза будет объявлена позже.

Источник:Gematsu
Автор:Булат Кармак
