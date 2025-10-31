«Королевская битва» Battlefield 6 оказалась очень не требовательной — RTX 4060 тянет ультрах в 1440p

«Королевская битва» Battlefield 6 оказалась очень не требовательной — RTX 4060 тянет ультрах в 1440pОчень приятный уровень оптимизации
Результаты оказались впечатляющими: даже RTX 4060 способна обеспечивать около 60 fps в разрешении 1440p на Ultra-настройках, с редкими просадками до 51–55 fps.
В 1080p Ultra карта выдаёт около 68–69 fps, а при снижении графики до Medium — стабильные 80 fps. При включении DLSS (Quality) в 1440p можно получить ту же производительность.
RX 9060 XT показывает 73–74 fps в 1440p/Ultra и до 110 fps на Medium, а включение FSR добавляет ещё 25–30 кадров. RTX 5070 Ti уверенно держит 150+ fps в 1440p/Ultra и более 100 fps даже в 4K.
Главный вывод — REDSEC отлично оптимизирован. Играть можно даже на системах начального уровня: связка Ryzen 5 5600 и RX 6600 выдаёт 90–100 fps в 1080p/Low.
Для масштабной «королевской битвы» это редкий и приятный уровень оптимизации.