Королевская битва в Call of Duty: Black Ops 4 станет бесплатной

Разработчики из компании Treyarch объявили о скором запуске бесплатной пробной версии режима «Затмение» в игре Call of Duty: Black Ops 4.

Сыграть в «королевскую битву» в режиме «Затмение» в Call of Duty: Black Ops 4 бесплатно можно будет с 17 по 24 января 2019 года на игровых приставках PlayStation 4, Xbox One, а также ПК.

Напомним, главный акцент в Call of Duty: Black Ops 4 делается на сетевой игре. Разработчики ранее не отказывались от одиночных кампаний, но Call of Duty: Black Ops 4 лишена сюжетной кампании и остались только многопользовательские режимы. Одно из самых ожидаемых новшеств — королевская битва. Она получила название «Затмение» (Blackout) и предлагает одну карту.