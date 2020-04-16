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Коронавирус может привести к дефициту новейшей консоли PlayStation 5 в первые месяцы после выхода

К куда более крупному дефициту, чем было с той же PlayStation 4
Коронавирус затронул многие аспекты нашей с вами жизни: и то, как мы работаем; и то, как мы проводим время; и то, как мы покупаем необходимые нам товары. Также эпидемия повлияла и на мир технологий: так, например, стало известно, что коронавирус может привести к дефициту новейшей консоли PlayStation 5 в первые месяцы после выхода.

По крайней мере именно об этом сообщает анонимный источник, якобы имеющий выходы на людей, приближенных к Sony. По словам инсайдера, компания все же сможет запустить консоль как и планировала — до конца текущего года, но есть все же одно важное “но”: до конца текущего финансового года, который завершится в марте 2021 года, японский производитель сможет выпустить не более 5-6 млн PlayStation 5. А это значит, что как минимум в первые месяцы, после старта продаж, на рынке образуется заметный дефицит новой консоли — тот же PlayStation 4 был выпущен за тот же период в количестве 7,5 млн единиц, при этом дефицит так же имел место быть.

Также информатор сообщил, что цена консоли составит около 500-550 долларов, что не так уж и много, учитывая более ранние слухи, называвшие схожие цены.

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