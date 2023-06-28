Кошмарят до последнего: создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 в шаге от блокировки YouTube-канала iXBT

Всё началось с получения нескольких страйков на видео, посвящённых игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Причём автором жалоб был представитель студии-разработчика игры Романа Ширина.

Отметим, что Виталий уже выразил своё недоумение, опубликовав пост со словами о том, что команда «удалила все видео по S.T.A.L.K.E.R. 2 с канала». При этом он уточнил, что изначально верил в мирное разрешение конфликта, но представители студии в Discord-канале выразили гордость своей атакой на русскоязычных блогеров.

В то же время представители GSC Game World, официально, отрицают свою причастность к происходящему.

К слову, iXBT games не единственные, кто столкнулся с подобной проблемой. VGTimes также сообщили о получении страйков на свой неактивный YouTube-канал от того же Романа, представителя GSC Game World.