Homeworld Remastered Collection представляет из себя космическую стратегию, в которой пользователям предоставляется возможность управлять флотом кораблей и формирование собственной армады. Игрока доступен выбор типов кораблей, а также строения флота и боевой тактики.

Отметим, что в обычное время Homeworld Remastered Collection продают за 599 рублей, тогда как сейчас, в рамках акции, ее можно ухватить за 59 рублей. В то же время, набор Homeworld Remastered Collection and Deserts of Kharak Bundle продают с 93% скидкой — за 111 рублей вместо прежних 1 498.