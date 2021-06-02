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Космическая стратегия в реальном времени продается с 90% скидкойРечь об игре Homeworld
В Steam стартовала распродажа игр Gearbox Software. В ее рамках с огромной скидкой — 90%— можно купить космическую стратегию в реальном времени. Речь об игре Homeworld Remastered Collection.
Homeworld Remastered Collection представляет из себя космическую стратегию, в которой пользователям предоставляется возможность управлять флотом кораблей и формирование собственной армады. Игрока доступен выбор типов кораблей, а также строения флота и боевой тактики.
Отметим, что в обычное время Homeworld Remastered Collection продают за 599 рублей, тогда как сейчас, в рамках акции, ее можно ухватить за 59 рублей. В то же время, набор Homeworld Remastered Collection and Deserts of Kharak Bundle продают с 93% скидкой — за 111 рублей вместо прежних 1 498.