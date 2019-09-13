Космические стратегии Endless Space для ПК отдают бесплатно ограниченное время

Сборник Endless Space: Collection на Humble Bundle будет раздаваться еще в течение полутора дней. Для того, чтобы забрать его, достаточно зарегистрироваться на сайте, после чего оформить подписку на внутреннюю рассылку сайта. Когда вы выполните все необходимые действия, вы получите уникальный ключ игры для сервиса Steam, который надо будет активировать строго до 19 сентября 2019 года. Если вы не успеете этого сделать в заданные сроки, то ключ перестанет быть действительным.

Стоит отметить, что в набор Endless Space: Collection входит как сама игра Endless Space, вышедшая еще в 2012 году, так и дополнение под названием Disharmony.