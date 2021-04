Космический хоррор Alien: Isolation станет временно бесплатным

Прямо сейчас в цифровом магазине Epic Games Store проходит бесплатная раздача сразу трех игр — Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth и The First Tree. Загрузить их бесплатно можно будет до 22 апреля. В этот же день бесплатным на время станет космический хоррор Alien: Isolation.