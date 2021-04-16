Космический хоррор Alien: Isolation станет временно бесплатным

Играть в Alien: Isolation предстоит за девушку по имени Аманда Рипли, которая отправилась на борт космической станции «Севастополь» в поисках своей матери, покинувшей Землю много лет назад. Для разгадки тайны ее исчезновения Аманда должна преодолеть смертельные опасности, которые поджидают ее в лабиринтах станции.

Прямо сейчас игра продается за 1 369 рублей, однако с 22 по 29 апреля ее можно будет установить бесплатно и навсегда. Сделать это можно будет по этой ссылке.