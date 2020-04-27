Космический "ужастик" о пришельцах Alien: Isolation продают дешевле 70 рублей

Alien Isolation представляет из себя хоррор-игру с элементами стелса. Действия в игре происходят спустя 15 лет после событий Alien. Так, геймерам предстоит сыграть за девушку по имени Аманда, которая приступает к причинам загадочного исчезновения своей матери Эллен Рипли.

Напомним, что в обычное время игра продается за 1369 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить с 95% скидкой, а именно за 68 рублей. Со скидками также продаются наборы Aliens Colonial Marines Collection и Aliens vs Predator Collection. Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 28 апреля в 20:00.