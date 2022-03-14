Крах PlayStation: японской консоли предсказали «смерть» в ближайшие 10 лет

Но прошло не так много времени, как редмондцы перестроили бизнес-модель, в результате чего всё больше игроков начали отдавать своё предпочтение американской игровой приставке. Главной фишкой, позволившей добиться подобного, стала подписка Xbox Game Pass.

И хоть у Sony совсем скоро должна появиться аналогичный подписочный сервис, это вряд ли поможет компании сохранить игровой бизнес в лице PlayStation. По крайней мере, такого мнения придерживается авторитетный аналитик Майкл Пачтер.

Когда ему задали вопрос, считает ли он, что Sony сможет конкурировать с Game Pass, эксперт заявил, что PlayStation обречена. Система практически прекратит своё существование в ближайшие 10 лет, считает Пачтер.

Насколько специалист прав — покажет лишь время. К тому же сроки ожидания были названы вполне конкретные.