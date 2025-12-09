Крах Xbox: консоль Microsoft уступила место малоизвестной Kinect-подобной приставке на Черную пятницу в США

Устройства Nex заняли 14% рынка, тогда как Xbox — меньше этой отметки. Лидером стал PlayStation 5 (47% продаж), на втором месте — Nintendo Switch 2 (24%).

Стоит отметить, что Nex Playground — недорогая семейная консоль с камерой наподобие Kinect. Девайс работает на Android и стоит около $250. Благодаря скидкам и популярности семейных игр, она внезапно обошла Xbox и даже опережала PS5 неделей ранее.

Журналисты отмечают, что Nex заняла забытую нишу простых «игрушечных» устройств, ориентированных на семьи и детей. В Великобритании картинка похожая: PS5 взяла 62% продаж, Switch 2 — 23%, Xbox — всего 10%.

Для Microsoft это тревожный сигнал: даже малозаметные конкуренты начинают обходить Xbox в ключевые недели года.