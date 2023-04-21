Красный Крест попросил игроков соблюдать законы войны в онлайн-играх

06:01, 21 апреля 2023
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Красный Крест попросил игроков соблюдать законы войны в онлайн-играхЗвучит очень сомнительно
Международный Красный Крест разработал ряд правил для игроков в онлайн-шутеры, призывая их соблюдать «реальные правила войны».
Организация таким образом стремится показать, что даже в виртуальном противостоянии существуют ограничения и нормы поведения. Четыре основных правила, предложенные Красным Крестом, включают:
- Запрет на «добивание» противников, когда они уже повержены.
- Запрет на атаку мирных неигровых персонажей (NPC).
- Запрет на разрушение гражданских зданий.
- Обязательное оказание медицинской помощи всем раненым, включая противников.
15 апреля Красный Крест привлёк к кампании нескольких стримеров, которые вели трансляции на Twitch, играя в PUBG, Warzone, Fortnite, Tarkov и Rainbow Six Siege. Все они соблюдали предложенные правила.
Организация также создала специальный режим игры Fortnite, в котором игроки могут изучать «реальные правила войны».