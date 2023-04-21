Красный Крест попросил игроков соблюдать законы войны в онлайн-играх

Организация таким образом стремится показать, что даже в виртуальном противостоянии существуют ограничения и нормы поведения. Четыре основных правила, предложенные Красным Крестом, включают:

Запрет на «добивание» противников, когда они уже повержены. Запрет на атаку мирных неигровых персонажей (NPC). Запрет на разрушение гражданских зданий. Обязательное оказание медицинской помощи всем раненым, включая противников.

15 апреля Красный Крест привлёк к кампании нескольких стримеров, которые вели трансляции на Twitch, играя в PUBG, Warzone, Fortnite, Tarkov и Rainbow Six Siege. Все они соблюдали предложенные правила.

Организация также создала специальный режим игры Fortnite, в котором игроки могут изучать «реальные правила войны».