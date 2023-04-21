Игры
06:01, 21 апреля 2023
1 мин.

Красный Крест попросил игроков соблюдать законы войны в онлайн-играх

Звучит очень сомнительно

Международный Красный Крест разработал ряд правил для игроков в онлайн-шутеры, призывая их соблюдать «реальные правила войны».

Организация таким образом стремится показать, что даже в виртуальном противостоянии существуют ограничения и нормы поведения. Четыре основных правила, предложенные Красным Крестом, включают:

  1. Запрет на «добивание» противников, когда они уже повержены.
  2. Запрет на атаку мирных неигровых персонажей (NPC).
  3. Запрет на разрушение гражданских зданий.
  4. Обязательное оказание медицинской помощи всем раненым, включая противников.

15 апреля Красный Крест привлёк к кампании нескольких стримеров, которые вели трансляции на Twitch, играя в PUBG, Warzone, Fortnite, Tarkov и Rainbow Six Siege. Все они соблюдали предложенные правила.

Организация также создала специальный режим игры Fortnite, в котором игроки могут изучать «реальные правила войны».

Источник:PCGamer
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