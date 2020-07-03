Красочная игра-головоломка Hue отдается бесплатно и навсегда

Hue представляет из себя необычную головоломку-платформер, в которой геймеры могут менять мир просто изменив его цвет. По сюжету, главному герою необходимо изучить опасный и серый мир для поиска пропавшей матери, находя при этом цветные обломки. Так, препятствия на пути героя пропадают, если их цвет идентичен цвету фона. Примечательно, что разработчики предусмотрели возможность игры даже для тех геймеров, которые плохо различают цвета. А все за счет использованию символов.

Напомним, что в обычное время игра продается за 349 рублей, тогда как до 9 июня ее можно загрузить абсолютно бесплатно.