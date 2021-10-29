Криптовалюта по мотивам сериала «Игра в кальмара» резко выросла в цене

Игры
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Криптовалюта по мотивам сериала «Игра в кальмара» резко выросла в ценеПеред предстоящими онлайн-играми, за участие в которых нужно платить
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал популярен не только у пользователей Netflix, но и вышел за пределы сервиса. По мотивам картины проводят флешмобы и даже онлайн-игры с платным участием. По этой причине была создана одноимённая криптовалюта — Squid.
Эта валюта необходима для оплаты участия в играх и конкурсах, проводимых по мотивам сериала, поэтому вокруг неё разгорелся нешуточный ажиотаж. За последние сутки её цена выросла на 289,98%, до $3,45, а с момента запуска цена Squid выросла почти в 290 раз. Таким образом её капитализация составляет $271 млн.
Рост этой валюты объясняется также заявленными на ноябрь крупными онлайн-играми, для участия в которых необходимы токены Squid. Игры будут проходить в шесть раундов, для участия в каждом необходимо определённое количество токенов, всего — 30456 токенов, или около $100 тысяч по её текущей стоимости. Отмечается, что регистрация потенциальных участников и продажа токенов началась в октябре и подано уже огромное количество заявок.
Источник: РИА Новости