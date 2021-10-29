Криптовалюта по мотивам сериала «Игра в кальмара» резко выросла в цене

Эта валюта необходима для оплаты участия в играх и конкурсах, проводимых по мотивам сериала, поэтому вокруг неё разгорелся нешуточный ажиотаж. За последние сутки её цена выросла на 289,98%, до $3,45, а с момента запуска цена Squid выросла почти в 290 раз. Таким образом её капитализация составляет $271 млн.

Рост этой валюты объясняется также заявленными на ноябрь крупными онлайн-играми, для участия в которых необходимы токены Squid. Игры будут проходить в шесть раундов, для участия в каждом необходимо определённое количество токенов, всего — 30456 токенов, или около $100 тысяч по её текущей стоимости. Отмечается, что регистрация потенциальных участников и продажа токенов началась в октябре и подано уже огромное количество заявок.