Игры
18:38, 16 августа 2023
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Критики высоко оценили ремастер Quake II: Enhanced Edition

Новое издание признали одним из лучших

На западных агрегаторах оценки игр Metacritic и подобных появились высокие оценки ремастера легендарного шутера от первого лица Quake II. Рейтинг Quake II: Enhanced Edition сформирован на днях, от 15 августа, ремастер вышел 10 августа.

В целом ремастер оценили как один из лучших, который вдыхает жизнь в классическую игру, вышедшую в далёком 1997. В новое издание вошли основная игра, различные дополнения, в том числе от MachineGames, и версия для Nintendo 64. Ремастер поддерживает разрешения до 4K, получил переработанную графику и анимации, а также модернизированную работу ИИ, сглаживание и полноэкранный режим.

На сервисе оценки Metacritic средний рейтинг ремастера составил 89 баллов из 100 возможных, на OpenCritic — 90 баллов из 100.

Источник:DTF
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