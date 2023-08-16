Критики высоко оценили ремастер Quake II: Enhanced Edition

В целом ремастер оценили как один из лучших, который вдыхает жизнь в классическую игру, вышедшую в далёком 1997. В новое издание вошли основная игра, различные дополнения, в том числе от MachineGames, и версия для Nintendo 64. Ремастер поддерживает разрешения до 4K, получил переработанную графику и анимации, а также модернизированную работу ИИ, сглаживание и полноэкранный режим.

На сервисе оценки Metacritic средний рейтинг ремастера составил 89 баллов из 100 возможных, на OpenCritic — 90 баллов из 100.