Кровавый юмористический шутер Serious Sam 3 продаётся с 90% скидкой

Serious Sam 3 представляет из себя кровавый шутер в аркадном стиле. Комичность данного тайтла заключается в его необычном сюжете. Так, по сюжету, на Землю нападают пришельцы, а главному герою Сэму, в свою очередь, необходимо добраться до древнего артефакта, который находится в Египте. Однако не ради веселья, а для того, чтобы ликвидировать вторжение инопланетных существ. Одной из особенностей данного тайтла является то, что убийство каждого вида монстра отличается от убийства другого вида.

Напомним, что в обычное время игра продается за 599 рублей, тогда как в рамках акции ее можно ухватить всего за 59. Однако стоит поторопиться, ведь скидка будет активна лишь до 20 апреля.