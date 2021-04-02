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Крупнейшая игровая выставка E3 2021 станет бесплатной
Но это вряд ли спасёт её от проблем с уходом гостей
Пропустив 2020 год, крупнейшая игровая выставка Е3 снова возвращается. Традиционно, мероприятие пройдёт в июне, но, в отличие от предыдущих разов, доступ к конференции будет бесплатным для всех участников.
Одной из причин, почему подобное решение было принято, мог стать онлайн-формат грядущего Е3, сообщает Engadget. Это заявление противоречит предыдущим утечкам, согласно которому выставка должна была стать платной. Работать такая система могла по принципу спортивных матчей: все желающие либо покупают разовый «билет», либо оформляют подписку на определённый онлайн-сервис.
Отметим, что несмотря на попытку оживить популярную игровую выставку, многие представители индустрии уже заявили об отказе принимать в ней участие. В их числе, например, оказалась японская Sony и организатор The Game Awards Джефф Кейли.