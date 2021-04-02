Крупнейшая игровая выставка E3 2021 станет бесплатной

Одной из причин, почему подобное решение было принято, мог стать онлайн-формат грядущего Е3, сообщает Engadget. Это заявление противоречит предыдущим утечкам, согласно которому выставка должна была стать платной. Работать такая система могла по принципу спортивных матчей: все желающие либо покупают разовый «билет», либо оформляют подписку на определённый онлайн-сервис.

Отметим, что несмотря на попытку оживить популярную игровую выставку, многие представители индустрии уже заявили об отказе принимать в ней участие. В их числе, например, оказалась японская Sony и организатор The Game Awards Джефф Кейли.