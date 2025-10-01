Крупнейшая сеть компьютерных клубов Китая массово перейдет на Ryzen 9000X3D ради 1000 fps в играх

AMD ранее заявляла, что процессоры Ryzen 9000X3D способны выдавать 1000 fps в таких играх, как CS2, Valorant, League of Legends и PUBG. Однако эксперты отмечают, что пока мониторы с частотой 1000 Гц отсутствуют, поэтому достичь реальной пользы от таких значений сложно.

Тем не менее тренд на рост частоты кадров очевиден: уже доступны дисплеи свыше 500 Гц, и переход Wangyu Esports к новым CPU — шаг к максимально плавному игровому опыту для профессионалов.