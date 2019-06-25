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Сегодня 16:03

Крупнейшие издатели игр рассказали о новшествах PlayStation 5 и Xbox Scarlet

Исполнительный директор Ubisoft просто в экстазе
Sony и Microsoft разрабатывают новое поколение игровых консолей — это ни для кого не секрет. И хоть Sony вроде как рассказала, каким будет новый PlayStation, да и Microsoft на E3 2019 продемонстрировала ролик про Project Scarlett, настоящего анонса новых консолей не было. По имеющимся данным, их покажут только в следующем году.

Но уже сейчас исполнительный директор Ubisoft по регионам EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Элейн Корр отзывается о новых консолях, как о «большом рывке» вперед:

“Мы не знаем, чего хотят фанаты, мы не знаем, как возрастет значение потоковых платформ. Но мы уверены, что следующее поколение консолей, о котором нам рассказали, является действительно значительным шагом вперед по сравнению с нынешним поколением. Для нас, создателей, это фантастика, потому что мы всегда волнуемся, перед тем как попытаемся «укротить» новые технологии”.

Также Корр уверен, что SSD-накопитель и поддержка 8K в новых консолях будут иметь самое что ни на есть важное значение.

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