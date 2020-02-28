Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5

Так, если верить данным GameStop, PlayStation 5 получит поддержку телевизоров с разрешением 8K и базироваться на эксклюзивной восьмиядерной платформе, разработанной компанией AMD. Также в числе возможностей новой консоли можно отметить поддержку 3D-звука, использование специально разработанной быстрой внутренней SSD-памяти, а также наличие обратной совместимости с играми для PlayStation 4 и шлемом виртуальной реальности PlayStation VR. Ну и само собой, куда же без нее — PlayStation 5 будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени.

К сожалению, даже на сайте ритейлера нет никакой информации ни о цене новинки, ни о дате анонс устройства. Но судя по имеющимся данным, Sony представит свою новую консоль уже в самое ближайшее время.