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Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5
И, судя по всему, консоль получит обратную совместимость с играми для PS4
GameStop — крупнейший игровой ритейлер, занимающийся продажей игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и прочей геймерской атрибутики, опубликовал на официальном сайте страничку, посвященную PlayStation 5. На ней торговая сеть подтвердила характеристики новой консоли Sony.
Так, если верить данным GameStop, PlayStation 5 получит поддержку телевизоров с разрешением 8K и базироваться на эксклюзивной восьмиядерной платформе, разработанной компанией AMD. Также в числе возможностей новой консоли можно отметить поддержку 3D-звука, использование специально разработанной быстрой внутренней SSD-памяти, а также наличие обратной совместимости с играми для PlayStation 4 и шлемом виртуальной реальности PlayStation VR. Ну и само собой, куда же без нее — PlayStation 5 будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени.
К сожалению, даже на сайте ритейлера нет никакой информации ни о цене новинки, ни о дате анонс устройства. Но судя по имеющимся данным, Sony представит свою новую консоль уже в самое ближайшее время.