Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал бесплатный игровой сервис для подписчиков

Как оказалось, IT-гигант внедрит игровую платформу внутрь уже существующей, ответственной за сериалы и фильмы. GizChina пишет, что при этом действующие подписчики Netflix получат доступ к игровому сервису компании бесплатно.

На данный момент всё ещё остаётся неясным, как именно будет функционировать условный Netflix Gaming. По сообщениям Bloomberg, новый сервис будет максимально похож на Google Stadia и Xbox Cloud.

Если этот вариант окажется правдивым, то игроки смогут запускать новейшие игры практически на любом устройстве — главное, чтобы онлайн-кинотеатр подключил его официальную поддержку.