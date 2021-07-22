Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал бесплатный игровой сервис для подписчиков

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Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал бесплатный игровой сервис для подписчиковТеперь ждём свежих подробностей
Совсем недавно в сети появились слухи, согласно которым Netflix планирует зайти на рынок видеоигр. Теперь же крупнейший онлайн-кинотеатр подтвердил наличие подобных намерений, раскрыв подробности будущего сервиса.
Как оказалось, IT-гигант внедрит игровую платформу внутрь уже существующей, ответственной за сериалы и фильмы. GizChina пишет, что при этом действующие подписчики Netflix получат доступ к игровому сервису компании бесплатно.
На данный момент всё ещё остаётся неясным, как именно будет функционировать условный Netflix Gaming. По сообщениям Bloomberg, новый сервис будет максимально похож на Google Stadia и Xbox Cloud.
Если этот вариант окажется правдивым, то игроки смогут запускать новейшие игры практически на любом устройстве — главное, чтобы онлайн-кинотеатр подключил его официальную поддержку.