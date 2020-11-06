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Создатели FIFA и Need for Speed запланировали вводить непропускаемую рекламу в играх
Как оказалось, мы даже сталкивались с ее реализацией чуть ранее
Некоторое время назад в сети разразился скандал из-за появления в платной “большой” игре UFC 4 непропускаемой рекламы. Тогда издатель игры быстренько убрал ролик, но, как оказалось, то было лишь невинной шалостью. В сети всплыл патент Electronic Arts, суть которого заключается в добавлении в игры непропускаемой рекламы чуть ли не на конвейерном уровне.
Что интересно, компания подала заявку на патент в далеком 2017 году, но известно о нем стало лишь сейчас. В документе говорится о разработанной внутри Electronic Arts системе, которая возьмет на себя демонстрацию игрокам различных рекламных предложений в период бездействия внутри игры. В качестве примера таких моментов приводятся экраны загрузки.
Возможно, ситуация с рекламой в UFC 4 и реакцией на это общественности позволит нам избежать будущего, в котором на игроках будут зарабатывать дополнительные деньги внутри и без того платных игр. Но учитывая, что речь идет об Electronic Arts, вероятнее всего, компания просто найдет новый способ реализовать эту идею так, чтобы вызвать шквал критики со стороны чуть меньшего количества игроков.