Создатели FIFA и Need for Speed запланировали вводить непропускаемую рекламу в играх

Возможно, ситуация с рекламой в UFC 4 и реакцией на это общественности позволит нам избежать будущего, в котором на игроках будут зарабатывать дополнительные деньги внутри и без того платных игр. Но учитывая, что речь идет об Electronic Arts, вероятнее всего, компания просто найдет новый способ реализовать эту идею так, чтобы вызвать шквал критики со стороны чуть меньшего количества игроков.