Крупный магазин игр назвал дату выхода GTA VI: 17 сентября 2025 года

Важно учесть, что в отношении игры впервые информацию привёл не инсайдер, это не публикация утечки, а сообщение от торговой платформы. На сайте магазина, в разделе GTA VI написано, что игра выйдет 17 сентября 2025 года.

Многие геймеры, покупающие тайтлы в XUruguay, начали обращаться в службу поддержки для уточнения. И в ответ было сообщено, что магазин работает напрямую с поставщиками из PlayStation, и там получают данные о релизах.

«На странице GTA 6 в каталоге магазина указано, что релиз состоится 17 сентября 2025 года. Это ровно 12 лет с момента выхода GTA 5, что выглядит как слишком точное совпадение, чтобы быть простой ошибкой. Кроме того, дата совпадает с планами Take-Two выпустить игру осенью 2025 года», — уточняет портал Playground.