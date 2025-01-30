Игры
Опубликовано 30 января 2025, 18:45
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Крупный магазин игр назвал дату выхода GTA VI: 17 сентября 2025 года

Как правило, это точный источник
Крупный цифровой магазин игр XUruguay из Уругвая раскрыл дату релиза GTA VI. Ранее магазин делился точными инсайдами задолго до выхода проектов.
Крупный магазин игр назвал дату выхода GTA VI: 17 сентября 2025 года

© Bang Showbiz - Gaming / VideoElephant

Важно учесть, что в отношении игры впервые информацию привёл не инсайдер, это не публикация утечки, а сообщение от торговой платформы. На сайте магазина, в разделе GTA VI написано, что игра выйдет 17 сентября 2025 года.

Многие геймеры, покупающие тайтлы в XUruguay, начали обращаться в службу поддержки для уточнения. И в ответ было сообщено, что магазин работает напрямую с поставщиками из PlayStation, и там получают данные о релизах.

«На странице GTA 6 в каталоге магазина указано, что релиз состоится 17 сентября 2025 года. Это ровно 12 лет с момента выхода GTA 5, что выглядит как слишком точное совпадение, чтобы быть простой ошибкой. Кроме того, дата совпадает с планами Take-Two выпустить игру осенью 2025 года», — уточняет портал Playground.