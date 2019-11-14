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Сегодня 14:17

Крупный магазин техники показал, как будет выглядеть PlayStation 5

Старушка PS4 была как-то посимпатичнее
Немецкая сеть магазинов электроники Media Markt опубликовала в сети ролик, в котором компания показала игровую консоль Sony PlayStation 5 и ее контроллер DualShock 5 со всех сторон. При этом важно отметить, что это не финальный внешний вид устройства, а лишь концепт-арт от ритейлера.

Какое-то время назад Sony официально рассказала, что утекший в сеть набор для разработчиков на основе железа PlayStation 5 и вправду выглядит так, как он был изображен на фотографиях. При этом по словам компании, итоговый вариант их новой приставки будет отличаться от того, что мы видели в виде утечек. Свою лепту в формирование образа PlayStation 5 решила внести Media Markt, разработав и опубликовал концепт-арт новой консоли в виде видеоролика. На нем видно, что новинка сильно преобразится в сравнении с актуальной PlayStation 4, особенно по части того, как будет выглядеть следующее поколение фирменных контроллеров Dualshock.

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Напомним, что судя по последним данным, анонс нового игрового устройства от Sony стоит ожидать уже в феврале 2020 года, а старт продаж новинки должен будет состояться в период рождественских праздников того же года.