Крупный магазин техники показал, как будет выглядеть PlayStation 5

Какое-то время назад Sony официально рассказала, что утекший в сеть набор для разработчиков на основе железа PlayStation 5 и вправду выглядит так, как он был изображен на фотографиях. При этом по словам компании, итоговый вариант их новой приставки будет отличаться от того, что мы видели в виде утечек. Свою лепту в формирование образа PlayStation 5 решила внести Media Markt, разработав и опубликовал концепт-арт новой консоли в виде видеоролика. На нем видно, что новинка сильно преобразится в сравнении с актуальной PlayStation 4, особенно по части того, как будет выглядеть следующее поколение фирменных контроллеров Dualshock.