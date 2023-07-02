Кто больше всех зарабатывает на выпуске видеоигр? Нет, не Xbox и даже не PlayStation

Экономист доктор Лиз Бейли сообщила в суде, что Nintendo превосходит Sony и Xbox по доходам от издательской деятельности. Согласно предоставленным данным, Nintendo получила $5,18 млрд от продаж и монетизации игр на консолях, превзойдя Sony, которая заработала $2,1 млрд, и Xbox, чей доход составил $1,372 млрд.

Эти цифры относятся к продажам игр от внутренних студий на консолях 8-го и 9-го поколений, таких как PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Стоит признать, что портативная консоль Nintendo занимает особое место в индустрии видеоигр. Она плавно становится самой продаваемой консолью среди систем 8-го и 9-го поколений.