Игры
Сегодня 10:20
Культовая хоррор-игра Alan Wake продается за 109 рублей
Акция запущена в GOG
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил новую акцию, в рамках которой культовая хоррор-игра Alan Wake продается за 109 рублей.
Игра представляет из себя психологическую хоррор-игру от третьего лица, выпущенную в 2010 году финской студией «Remedy Entertainment» . Главным героем тайтла является знаменитый писатель Алан Уэйк, который в поисках творческого вдохновения отправился с женой в отпуск. Однако отдых закончился пропажей супруги автора, а геймерам, в свою очередь, предстоит отыскать ее. В ходе поисков писателю предстоит столкнуться с множеством препятствий в виде темной сущности, распространяющейся по городу.
Напомним, что в обычное время игра продается за 360 рублей, тогда как сейчас его можно загрузить с 70% скидкой, то есть всего за 109 рублей.