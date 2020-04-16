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Культовая серия игр GTA продается с большими скидками
От GTA V до GTA: Vice City
Цифровой магазин Humble Bundle решил порадовать всех любителей культовой серии игр от известной компании Rockstar Games. Так, сервис распродает игры GTA с большими скидками.
В распродаже участвует несколько тайтлов серии, включая самую актуальную, на данный момент, игру Grand Theft Auto V. Так, если ранее издание Premium Online продавалось за 1758 рублей, то сейчас его можно ухватить всего за 749.
В то же время классическая Grand Theft Auto: San Andreas, которая ранее стоила 1116 рублей, продается сейчас за 390.
А всего за 260 рублей можно ухватить Grand Theft Auto: Vice City. Напомним, что в обычное время игра доступна за 744.
С 65% скидкой доступна третья часть культовой серии. Так, в рамках распродажи ее стоимость упала с 744 рублей до 260.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.