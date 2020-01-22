Культовая серия игр Half-Life стала временно бесплатной

Кроме того, акция также коснулась всех дополнений к игре, в числе которых Blue Shift, Opposing Force и Team Fortress Classic. Однако стоит отметить, что акция является временной и продлится несколько месяцев. По словам представителей компании, она завершится после релиза ожидаемой Half-Life: Alyx, которая, к слову, на сегодняшний день так и не обзавелась официальной датой выхода.

После завершения акции участвующие в ней игры не останутся в библиотеке всех игроков, а лишь у тех, кто их ранее приобрел.