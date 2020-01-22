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Сегодня 15:40
Культовая серия игр Half-Life стала временно бесплатной
Акция закончится после релиза новой части
Известная американская компания-разработчик Valve решила порадовать всех поклонников серии игр Half-Life акцией, в рамках которой четыре части франшизы будут доступны абсолютно бесплатно. Речь идет о Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode 1 и Half-Life 2: Episode 2.
Кроме того, акция также коснулась всех дополнений к игре, в числе которых Blue Shift, Opposing Force и Team Fortress Classic. Однако стоит отметить, что акция является временной и продлится несколько месяцев. По словам представителей компании, она завершится после релиза ожидаемой Half-Life: Alyx, которая, к слову, на сегодняшний день так и не обзавелась официальной датой выхода.
После завершения акции участвующие в ней игры не останутся в библиотеке всех игроков, а лишь у тех, кто их ранее приобрел.