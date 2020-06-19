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Сегодня 11:18
Культовая серия игр Resident Evil продается со скидками до 80%
Акция продлится до 22 июня
Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle продолжает оснащать геймеров выгодными акциями и распродажами. На этот раз в онлайн-магазине культовая серия игр Resident Evil продается со скидками до 80%.
В данной распродаже участвую как свежие тайтлы серии, вроде Resident Evil 2 и 3, так и более старые. В частности, всего за 104 рубля можно приобрести Resident Evil 5, тогда как в обычное время стоимость игры составляет 419.
За 348 рублей, вместо прежних 1393, можно приобрести Resident Evil HD Remaster. Вдвое дешевле можно урвать прошлогоднюю новинку Resident Evil 2 - всего за 799 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в данной распродаже, можно по этой ссылке. Отметим, что сама акция продлится до 22 июня.