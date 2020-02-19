Культовая серия игр Sonic продается с большими скидками

Так, до 21 февраля можно с 75% скидкой ухватить сразу несколько тайтлов культовой серии, в числе которых Sonic Forces, стоимость которого упала с 1199 рублей до 299 рубелей.

Скидка также коснулась Team Sonic Racing, которая в обычное время стоит порядка 2499 рублей, тогда как с учетом 75% скидки ее стоимость снизилась до 624 рублей.

А всего за 174 рубля вместо 699 рублей можно приобрести комплект Sonic and All-Stars Racing Transformed Collection, в который входят Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection и другие.

Ознакомиться с полным списком игр серии, которые доступны по сниженным ценам, можно по ссылке.