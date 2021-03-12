Игры
Сегодня в 12:28
Культовую игру Metro 2033 отдают бесплатно и навсегда
До 15 марта
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил бесплатную раздачу культовой постапокалиптической игры Metro 2033. Скачать ее со 100% скидкой можно вплоть до 15 марта.
Метро 2033 представляет из себя симулятор выживания в постапокалиптической Москве. По сюжету, мир столкнулся с глобальной катастрофой, в результате которой было уничтожено население Земли, а вся ее поверхность превратилась в отравленную пустошь. В то же время, некоторым выжившим людям удалось укрыться в глубинах московского метро. Играть же предстоит за парня по имени Артем, который родился еще до мирового апокалипсиса, но вырос под землей. Скачать игру можно по этой ссылке.
Помимо бесплатной раздачи с большими скидками продаются другие тайтлы серии. В частности, за 83 рубля вместо 419 можно купить Metro 2033 Redux. Также с 80% скидкой предлагается и Metro Last Light Redux. Metro Exodus, в свою очередь, можно взять за 543 рубля вместо 1599.