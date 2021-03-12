Культовую игру Metro 2033 отдают бесплатно и навсегда

Метро 2033 представляет из себя симулятор выживания в постапокалиптической Москве. По сюжету, мир столкнулся с глобальной катастрофой, в результате которой было уничтожено население Земли, а вся ее поверхность превратилась в отравленную пустошь. В то же время, некоторым выжившим людям удалось укрыться в глубинах московского метро. Играть же предстоит за парня по имени Артем, который родился еще до мирового апокалипсиса, но вырос под землей. Скачать игру можно по этой ссылке.