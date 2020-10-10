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Культовую игру Sonic The Hedgehog 2 отдают бесплатно и навсегда
А другие игры Sega продают со скидками до 90%
В этом году известная компания Sega отметила свое 60-летие. В сервисе цифровой дистрибуции Steam, в свою очередь, появилась приуроченная к этому событию акция. В ее рамках онлайн-магазин распродает игры компании со скидками, а также раздает культовую игру Sonic The Hedgehog 2 бесплатно и навсегда.
Установить Sonic The Hedgehog 2 со 100% скидкой можно по этой ссылке. Бесплатная раздача, к слову, продлится до 19 октября 20:00 по московскому времени.
В рамках акции с 90% скидкой доступен тайтл Warhammer 40,000: Dawn of War III. Напомним, что в обычное время он продается за 1 799 рублей, тогда как сейчас его можно купить за скромные 179 рублей.
Ознакомиться с полным списком тайтлов, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.