Культовую научно-фантастическую стратегию Master of Orion отдают бесплатно за победу в World of Tanks

Так, для того, чтобы бесплатно завладеть культовым стратегическим тайтлом Master of Orion геймерам необходимо выиграть бой в популярном многопользовательском танковом симуляторе World of Tanks. Отметим, что за победу в онлайн-игре игроки получат полную версию сюжетной компании Master of Orion, включая дополнение Revenge of Antares. А всем тем, кто пройдет ряд легких заданий, компания также подарит эмблемы, надписи, а также декали Master of Orion.

Стоит отметить, что акция является временной и продлится она лишь до 23 апреля, 10:00 по Москве.