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Культовую научно-фантастическую стратегию Master of Orion отдают бесплатно за победу в World of Tanks
Акция продлится до 23 апреля
Издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming запустил новую акцию, приуроченную к наступающему Дню космонавтики. В ее рамках культовую научно-фантастическую стратегию Master of Orion отдают бесплатно за победу в World of Tanks.
Так, для того, чтобы бесплатно завладеть культовым стратегическим тайтлом Master of Orion геймерам необходимо выиграть бой в популярном многопользовательском танковом симуляторе World of Tanks. Отметим, что за победу в онлайн-игре игроки получат полную версию сюжетной компании Master of Orion, включая дополнение Revenge of Antares. А всем тем, кто пройдет ряд легких заданий, компания также подарит эмблемы, надписи, а также декали Master of Orion.
Стоит отметить, что акция является временной и продлится она лишь до 23 апреля, 10:00 по Москве.