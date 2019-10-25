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Культовые игры-ужастики для ПК раздают бесплатно ограниченное количество времени
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Онлайн-магазины продолжают раздавать различные игры, приурочив это дело к грядущему Хэллоуину. На этот раз расщедрился Epic Games Store.
Так, до 31 октября площадка раздает всем желающим культовый психологический хоррор Layers of Fear. В нем игроку предстоит вжиться в роль художника, желающего довести до логического конца свой собственный шедевр. Причем, что интересно, в Epic Games Store раздает игру со всеми дополнениями.
Layers of Fear - трейлер
Еще через неделю будет доступна другая игра — не менее популярная SOMA. Разработкой этого хоррора занималась та же команда, что в свое время была ответственна за легендарные Penumbra и Amnesia.
SOMA - трейлер
Напомним, что это не первая раздача игр от Epic Games Store: компания еще в момент запуска своей платформы пообещала раздавать сразу по несколько игр в течение первого года. Будет ли компания продлевать аттракцион невиданной щедрости — пока неизвестно.
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