Культовый Deus Ex получит ремастер с улучшенной графикой и релизом в феврале 2026 года

Культовый Deus Ex получит ремастер с улучшенной графикой и релизом в феврале 2026 годаЕсть русская версия
За проект отвечает студия Aspyr Media, известная по переизданиям Tomb Raider I–III Remastered и Tomb Raider IV–VI Remastered.
Авторы значительно обновили графику: переработали освещение, текстуры и модели персонажей. Помимо визуальных улучшений, в игру добавили автосохранения, быстрые загрузки, достижения и поддержку облачных сохранений.
Также будет реализовано полное управление с геймпадов, поддержка 4K-разрешения и ультрашироких мониторов.
Оригинальная история разворачивается в 2052 году, где игрок берет на себя роль Джей-Си Дентона, наноаугментированного агента UNATCO. Его миссии постепенно раскрывают мир, в котором человечеством управляют тайные организации.
Deus Ex Remastered выйдет 5 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Заявлена поддержка русского языка.