Культовый Deus Ex получит ремастер с улучшенной графикой и релизом в феврале 2026 года

Есть русская версия
На презентации State of Play состоялся неожиданный анонс — культовый ролевой экшен Deus Ex получит ремастер.
За проект отвечает студия Aspyr Media, известная по переизданиям Tomb Raider I–III Remastered и Tomb Raider IV–VI Remastered.

Авторы значительно обновили графику: переработали освещение, текстуры и модели персонажей. Помимо визуальных улучшений, в игру добавили автосохранения, быстрые загрузки, достижения и поддержку облачных сохранений.

Также будет реализовано полное управление с геймпадов, поддержка 4K-разрешения и ультрашироких мониторов.

Оригинальная история разворачивается в 2052 году, где игрок берет на себя роль Джей-Си Дентона, наноаугментированного агента UNATCO. Его миссии постепенно раскрывают мир, в котором человечеством управляют тайные организации.

Deus Ex Remastered выйдет 5 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Заявлена поддержка русского языка.

