Культовый Deus Ex получит ремастер с улучшенной графикой и релизом в феврале 2026 года

Оригинальная история разворачивается в 2052 году, где игрок берет на себя роль Джей-Си Дентона, наноаугментированного агента UNATCO. Его миссии постепенно раскрывают мир, в котором человечеством управляют тайные организации.

Deus Ex Remastered выйдет 5 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Заявлена поддержка русского языка.