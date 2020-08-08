Культовый файтинг Street Fighter V стал временно бесплатным

Напомним, что в обычное время легендарная игра продается за 699 рублей. Однако помимо временно бесплатного доступа сервис цифровой дистрибуции Steam снизил стоимость игры вплоть до 279 рублей. Приобрести тайтл с 60% скидкой, к слову, можно до 19 августа. Кроме того, с 25% скидкой можно ухватить набор Street Fighter V - Champion Edition и Street Fighter V - Champion Edition Upgrade Kit.

Что касается бесплатного доступа, им можно воспользоваться до 10 августа. Сделать это, в свою очередь, можно по этой ссылке.