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Культовый файтинг Tekken 7 продается дешевле 300 рублей
До 28 сентября
В рамках онлайн-выставки Tokyo Game Show 2020 в Steam ряд азиатских игр продаются со скидками. В их число вошел и культовый файтинг Tekken 7, который продают дешевле 300 рублей.
Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1199 рублей, тогда как сейчас, в рамках акции, его можно приобрести с 75% скидкой, то есть всего за 299 рублей.
Кроме того, с хорошей скидкой можно ухватить и издание Ultimate Edition. Данное издание включает полную версию Tekken 7, все дополнения сезонного пропуска 1 и 2, а также персонажа Элизу. Так, если раньше данный комплект предлагался за 2899 рублей, то сейчас он доступен за 724 рубля.
Кроме популярного тайтла Tekken, со скидкой также предлагается файтинг SOULCALIBUR VI. Ранее он продавался за 1999 рублей, а сейчас его стоимость снизилась до 499 рублей.
Воспользоваться акцией можно вплоть до 28 сентября. Скачать Tekken 7 со скидкой можно по этой ссылке, а SOULCALIBUR VI - по этой.