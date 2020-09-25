Культовый файтинг Tekken 7 продается дешевле 300 рублей

Кроме того, с хорошей скидкой можно ухватить и издание Ultimate Edition. Данное издание включает полную версию Tekken 7, все дополнения сезонного пропуска 1 и 2, а также персонажа Элизу. Так, если раньше данный комплект предлагался за 2899 рублей, то сейчас он доступен за 724 рубля.

Кроме популярного тайтла Tekken, со скидкой также предлагается файтинг SOULCALIBUR VI. Ранее он продавался за 1999 рублей, а сейчас его стоимость снизилась до 499 рублей.