Культовый файтинг Tekken продается для PlayStation c большой скидкой

Tekken 7 является девятой игрой в серии Tekken, а также первой игрой, работающей на базе движка Unreal Engine 4. Что касается геймплея культовой Tekken 7, то он, как и в предыдущих играх серии сфокусирован на боях один на один, однако с рядом нововведений, в числе которых способность применять специальные удары, которые снижают 40-80% здоровья. Кроме того, в девятой игре серии появилась возможность наносить суперудар на высокой скорости, который также отнимает у противника немало единиц здоровья, а также наносить удары при атаке соперника.

Если в обычное время Tekken 7 продается за 2599 рублей, то в рамках акции ее можно ухватить всего за 599 рублей. Отметим, что акция является временной и закончится уже 7 марта. Скачать игру с 76% скидкой можно по этой ссылке.