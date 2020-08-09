Культовый шутер Quake 2 раздают бесплатно и навсегда

Сейчас же стало известно, что организаторы все же собрали необходимую сумму, в связи с чем геймеры обеспечены бесплатной копией второй части популярного шутера. Для того, чтобы установить игру со 100% скидкой необходимо войти в учетную запись в лаунчер Bethesda.net до конца мероприятия. Напомним, что закончится оно уже завтра в 6:00 по московскому времени.

В обычное время, к слову, игра продается за 199 рублей в Steam.