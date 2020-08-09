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Культовый шутер Quake 2 раздают бесплатно и навсегда
Забрать свою копию можно до 10 августа
В начале августа мы писали о том, что Bethesda, в рамках онлайн-мероприятия QuakeCon, раздаст Quake любому желающему. Кроме того, компания пообещала запустить раздачу второй части культового шутера, когда сумма пожертвований на благотворительность достигнет 10 тысяч долларов.
Сейчас же стало известно, что организаторы все же собрали необходимую сумму, в связи с чем геймеры обеспечены бесплатной копией второй части популярного шутера. Для того, чтобы установить игру со 100% скидкой необходимо войти в учетную запись в лаунчер Bethesda.net до конца мероприятия. Напомним, что закончится оно уже завтра в 6:00 по московскому времени.
В обычное время, к слову, игра продается за 199 рублей в Steam.