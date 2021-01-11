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Купившим Cyberpunk 2077 могут одновременно и оставить игру, и вернуть часть денег за неё
Вопрос лишь в том, а нужно ли это игрокам?
Страсти вокруг не самого гладкого релиза Cyberpunk 2077 продолжаются. На этот раз стало известно, что власти Польши могут принять решение весьма необычное решение. Согласно ему, игроки, купившие экшен-RPG от CD PROJEKT RED, смогут одновременно и оставить игру себе, и вернуть часть денег за неё.
Речь идёт о расследовании польского государственного регулятора «Управление по защите конкуренции и потребителей», передаёт Phone Mantra. Прямо сейчас ведомство изучает проблемный запуск польской ролевой игры. И если регулятор, в результате проведённого анализа, решит, что местные разработчики сделали недостаточно для улучшения качества продукта, то есть немалые шансы того, что в качестве одного из вида наказания CD PROJEKT RED вынудят вернуть игрокам часть денег за приобретённую игру. При этом сам Cyberpunk 2077 они смогут оставить себе.
В качестве альтернативных методов наказания регулятор может вынудить разработчиков выплатить штраф в размере 10% от доходов или выдать всем игрокам дополнительные внутриигровые бонусы.