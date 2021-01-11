Купившим Cyberpunk 2077 могут одновременно и оставить игру, и вернуть часть денег за неё

Речь идёт о расследовании польского государственного регулятора «Управление по защите конкуренции и потребителей», передаёт Phone Mantra. Прямо сейчас ведомство изучает проблемный запуск польской ролевой игры. И если регулятор, в результате проведённого анализа, решит, что местные разработчики сделали недостаточно для улучшения качества продукта, то есть немалые шансы того, что в качестве одного из вида наказания CD PROJEKT RED вынудят вернуть игрокам часть денег за приобретённую игру. При этом сам Cyberpunk 2077 они смогут оставить себе.

В качестве альтернативных методов наказания регулятор может вынудить разработчиков выплатить штраф в размере 10% от доходов или выдать всем игрокам дополнительные внутриигровые бонусы.