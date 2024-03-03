Купленная на Steam поддельная игра «убила» компьютер игрока

Сразу после общения со службой поддержки геймер написал пост в соцсети Reddit с предупреждением другим пользователям, чтобы они тоже не попались на уловку мошенников. Kaelrie отметил, что не допускал наличие страниц поддельных игр непосредственно в Steam, поскольку является опытным пользователем и купил уже немало игр.

Он рассказал, что увидел привлекательные цены на такие популярные тайтлы, как Helldivers 2, Palworld и Last Epoch (все оказались поддельными), последнюю он купил и сразу запустил на компьютере. И, как только геймер запустил игру, сразу получил BSOD, после чего ему пришлось переустановить операционную систему с форматированием всех данных, поскольку ошибка повторялась. Kaelrie допустил, что игра могла содержать вредоносное ПО.

«Все, кто установил и запустил эти игры, имейте в виду, что они могли содержать вредоносное ПО. Я отформатировал свой компьютер, поскольку после запуска у меня стала возникать ошибка BSOD. После переустановки всё стало нормально. Единственная проблема, что теперь нужно заново скачивать все игры», — поделился Kaelrie.

Как позже сообщила Valve, все страницы с подделками заблокированы.