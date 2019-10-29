"Лаборатория Касперского" создаст защиту от жульничества в компьютерных играх

”Наше партнерство в области противодействия читерству может включать профессиональные митапы, обмен сэмплами читов для их перекрестного изучения экспертами компаний, разработку новых видов противодействия читам. Кроме того, более чем 20-летний опыт работы в антивирусной индустрии дает нам возможность помочь коллегам с исследованием читов на предмет вредоносного кода в них”, рассказал руководитель проекта Kaspersky Anti-Cheat Антон Селихов.

В рамках сотрудничества специалисты обеих компаний планируют изучать техническую сторону читов, а также рынка из сбыта. Помимо этого стало известно, что представители обеих компаний намерены использовать наработанный совместно опыт для собственных решений для борьбы с читерством в онлайн-играх и киберспорте.