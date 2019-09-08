«Лаборатория Касперского» взялась за мошенничество в играх

«Лаборатория Касперского» представила на берлинском турнире StarLadder Berlin Major 2019 свою новую разработку — инструмент. под названием Anti-Cheat направлен на борьбу с мошенничеством в играх.

Всего предлагается две программы по борьбе с читерами. Anti-Cheat для киберспортивных турниров будет бороться с читерами трёх дисциплинах — CS:GO, PUBG и Dota 2. Причём защиту можно использовать как на LAN-турнирах, так и в онлайн-лигах. Если в первом случае администрация сама устанавливает Anti-Cheat на ПК участников, то во втором случае участники не установившие самостоятельно Anti-Cheat просто не будут допускаться к игре.

Вторая программа предлагает разработчикам игр внедрять систему Anti-Cheat в клиент игры. Пока доступна только бета-версия Anti-Cheat для турниров по CS:GO.