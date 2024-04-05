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Игры
Опубликовано 05 апреля 2024, 15:00
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Лару Крофт признали самым культовым игровым персонажем в истории

Марио и Соник тоже вошли в топ-20
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала самого культового персонажа, наиболее повлиявшего на культуру видеоигр за всю историю. Рейтинг представлен накануне вручения премий BAFTA Games Awards 2024, которое состоится 11 апреля.
Лару Крофт признали самым культовым игровым персонажем в истории

© Crystal Dynamics

Из 20 номинантов лидером оказалась Лара Крофт. Эта героиня впервые появилась в 1996 году в серии игр Tomb Raider.

На нижеследующих местах расположились Марио, Агент 47 из игр Hitman, ёж Соник из Sonic the Hedgehog от Sega, тряпичная кукла Сэкбой из LittleBigPlanet.

В двадцатку победителей также вошли Пакман, Линк, Мастер Чиф, Кратос и Шэдоухарт, Артур Морган, Пикачу, Стив (Minecraft), Солид Снейк, Крэш Бандикут, Клауд Страйф, Астарион, Казума Кирю, Элли из The Last of Us и Нейтан Дрейк.

Источник:BAFTA
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#Лара Крофт
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#BAFTA
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