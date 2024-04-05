Лару Крофт признали самым культовым игровым персонажем в истории

Опубликовано 05 апреля 2024, 15:00
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Лару Крофт признали самым культовым игровым персонажем в историиМарио и Соник тоже вошли в топ-20
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала самого культового персонажа, наиболее повлиявшего на культуру видеоигр за всю историю. Рейтинг представлен накануне вручения премий BAFTA Games Awards 2024, которое состоится 11 апреля.
© Crystal Dynamics
Из 20 номинантов лидером оказалась Лара Крофт. Эта героиня впервые появилась в 1996 году в серии игр Tomb Raider.
На нижеследующих местах расположились Марио, Агент 47 из игр Hitman, ёж Соник из Sonic the Hedgehog от Sega, тряпичная кукла Сэкбой из LittleBigPlanet.
В двадцатку победителей также вошли Пакман, Линк, Мастер Чиф, Кратос и Шэдоухарт, Артур Морган, Пикачу, Стив (Minecraft), Солид Снейк, Крэш Бандикут, Клауд Страйф, Астарион, Казума Кирю, Элли из The Last of Us и Нейтан Дрейк.