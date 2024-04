Лару Крофт признали самым культовым игровым персонажем в истории

Из 20 номинантов лидером оказалась Лара Крофт. Эта героиня впервые появилась в 1996 году в серии игр Tomb Raider.

На нижеследующих местах расположились Марио, Агент 47 из игр Hitman, ёж Соник из Sonic the Hedgehog от Sega, тряпичная кукла Сэкбой из LittleBigPlanet.

В двадцатку победителей также вошли Пакман, Линк, Мастер Чиф, Кратос и Шэдоухарт, Артур Морган, Пикачу, Стив (Minecraft), Солид Снейк, Крэш Бандикут, Клауд Страйф, Астарион, Казума Кирю, Элли из The Last of Us и Нейтан Дрейк.