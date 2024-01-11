Легальные читы: новый монитор MSI сам выделяет врагов в игре

Легальные читы: новый монитор MSI сам выделяет врагов в игреС помощью ИИ
MSI на выставке CES 2024 представил свой новый монитор MEG 321URX QD-OLED со встроенным ускорителем искусственного интеллекта (ИИ). Одной из ведущих возможностей этого монитора стала функция SkySight, использующая ИИ для обнаружения противников в играх, таких как League of Legends, отмечая их местоположение на экране.
© Ferra.ru
Этот монитор, помимо своего ИИ-потенциала, умеет отслеживать состояние здоровья персонажей в игре и визуализировать его через RGB LED-панель. Кроме League of Legends, MSI планирует выпустить приложение, позволяющее обучать монитор распознаванию в различных играх.
MEG 321URX не только обладает ИИ. Он предлагает 32-дюймовую 4K QD-OLED панель с контрастностью 1 500 000:1, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Порты HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB-C с доставкой питания обеспечивают разнообразные опции подключения.