Легендарная Atari представила собственную карманную консоль для ретро-игр

На CES 2024 команда MyArcade подтвердила, что система уже поддерживает более 200 игр. Интересной особенностью, добавленной компанией, является реализация светодиодов вокруг поддерживаемого контроллера, которые предоставляют визуальные подсказки игрокам, не знакомым с играми Atari.

Эти светодиоды загораются только в том случае, если игра требует определённого контроллера или кнопки. Кроме того, система оснащена подставкой и двумя разъемами USB Type-C.

Стоимость консоли составляет $149, что в три раза выше, чем у Atari 50 Pocket Player Pro. Ожидается, что запуск продаж состоится между сентябрем и октябрем, хотя возможны некоторые корректировки.