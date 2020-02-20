Легендарная GTA IV вернулась в Steam после удаления, правда, в урезанном виде

Для начала стоит отметить, что теперь на онлайн-площадке от Valve будет представлена одна единственная версия игры — Grand Theft Auto IV: Complete Edition. Ее получат как владельцы оригинальной GTA IV, так и владельцы дополнения Episodes from Liberty City. “Полное издание”, к слову, будет включать в себя как раз обе эти версии оригинальной игры про похождения Нико Белича. Старые сохранения совместимы с новой версией игры.

Отличительной особенностью Grand Theft Auto IV: Complete Edition от предыдущих итераций станет отказ от сервиса Games for Windows Live, исчезновение сетевых режимов и таблиц лидеров. Также игра лишится радиостанций RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM, правда, по словам разработчиков, лишь на время.