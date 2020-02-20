Игры
Сегодня 10:22
Легендарная GTA IV вернулась в Steam после удаления, правда, в урезанном виде
К слову, отказ от того же Games for Windows Live — отличное решение разработчиков
У легендарной GTA IV достаточно сложная судьба: сначала игра лишилась оригинального саундтрека из-за окончания срока действия лицензии, затем она вовсе исчезла из онлайн-магазина Steam. К счастью, буквально вчера компания-разработчик игры сообщила, что GTA IV вернулась в Steam после удаления. Правда, случилось это в немного урезанном виде.
Для начала стоит отметить, что теперь на онлайн-площадке от Valve будет представлена одна единственная версия игры — Grand Theft Auto IV: Complete Edition. Ее получат как владельцы оригинальной GTA IV, так и владельцы дополнения Episodes from Liberty City. “Полное издание”, к слову, будет включать в себя как раз обе эти версии оригинальной игры про похождения Нико Белича. Старые сохранения совместимы с новой версией игры.
Отличительной особенностью Grand Theft Auto IV: Complete Edition от предыдущих итераций станет отказ от сервиса Games for Windows Live, исчезновение сетевых режимов и таблиц лидеров. Также игра лишится радиостанций RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM, правда, по словам разработчиков, лишь на время.