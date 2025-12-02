Игры
Опубликовано 02 декабря 2025, 07:29
1 мин.

Легендарная хакерша EMPRESS встала на сторону DRM-защиты Denuvo

Ты должна была бороться со злом...
Легендарная хакерша EMPRESS, известная тем, что в одиночку взламывала защищенные Denuvo игры, объявила о завершении карьеры и неожиданно встала на сторону DRM.
Легендарная хакерша EMPRESS встала на сторону DRM-защиты Denuvo
© Crack Release

В обширном документе «End of an Era» она заявила, что эпоха пиратства закончилась, а сама она больше не видит смысла продолжать борьбу. И это несмотря на то, что у нее уже были работающие методы для новых взломов.

Главные причины ухода — проблемы со здоровьем из-за многолетнего недосыпа, разочарование в сообществе и ощущение, что современная пиратская сцена «токсична и неблагодарна».

EMPRESS резко высказалась о пользователях, которые, по ее словам, воспринимали ее как «бесплатный сервис» и требовали новые релизы, почти не поддерживая ее работу.

Легендарная хакерша EMPRESS встала на сторону DRM-защиты Denuvo
© Crack Release

Неожиданный поворот в ее заявлении — положительная оценка Denuvo. Она назвала защиту важным барьером, который удерживает индустрию от более жестких «облачных» DRM.

Хакерша призвала игроков покупать игры, а студии — использовать Early Access и снимать Denuvo спустя полгода-год.

Источник:Crack Release
Автор:Булат Кармак
Теги:
#игры
,
#пиратство
,
#Denuvo