Легендарная хакерша EMPRESS встала на сторону DRM-защиты Denuvo

В обширном документе «End of an Era» она заявила, что эпоха пиратства закончилась, а сама она больше не видит смысла продолжать борьбу. И это несмотря на то, что у нее уже были работающие методы для новых взломов.

Главные причины ухода — проблемы со здоровьем из-за многолетнего недосыпа, разочарование в сообществе и ощущение, что современная пиратская сцена «токсична и неблагодарна».

EMPRESS резко высказалась о пользователях, которые, по ее словам, воспринимали ее как «бесплатный сервис» и требовали новые релизы, почти не поддерживая ее работу.