Легендарная Resident Evil 7 вышла на устройствах Apple

Как отмечается, портирование прошло успешно. Игра работает стабильно со скоростью 60 fps в режиме производительности и разрешением 900p. Пролог Resident Evil 7: Biohazard доступен бесплатно в App Store, за продолжение придётся платить.

Сюжет Resident Evil 7: Biohazard — поиски Итаном Уинтерсом своей жены, пропавшей при таинственных обстоятельствах. По ходу игры геймер видит картинку от первого лица; игра — ставка не на экшен, а на исследования. Resident Evil 7 относится к жанру survival horror, где создаётся атмосфера ужаса и постоянного напряжения. Главному герою всё время приходится выживать.