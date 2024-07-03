Легендарная Resident Evil 7 вышла на устройствах Apple

Опубликовано 03 июля 2024, 13:30
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Легендарная Resident Evil 7 вышла на устройствах AppleПортирование оказалось качественным
Как и обещала японская компания Capcom, на устройствах Apple вышла легендарная хоррор-игра Resident Evil 7: Biohazard. Игра вышла на iPhone 15 Pro и Pro Max, iPad и Mac с чипом M1, но не старше 2020 года.
© Capcom
Как отмечается, портирование прошло успешно. Игра работает стабильно со скоростью 60 fps в режиме производительности и разрешением 900p. Пролог Resident Evil 7: Biohazard доступен бесплатно в App Store, за продолжение придётся платить.
Сюжет Resident Evil 7: Biohazard — поиски Итаном Уинтерсом своей жены, пропавшей при таинственных обстоятельствах. По ходу игры геймер видит картинку от первого лица; игра — ставка не на экшен, а на исследования. Resident Evil 7 относится к жанру survival horror, где создаётся атмосфера ужаса и постоянного напряжения. Главному герою всё время приходится выживать.
Источник:Чемпионат
Автор:Андрей Кадуков
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