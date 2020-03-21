Легендарная серия игр Resident Evil продается с большими скидками

Так, вдвое дешевле стандартной цены можно приобрести издание Resident Evil 2 / BIOHAZARD RE:2 Standard Edition, в состав которого вошел ряд дополнительного контента. Напомним, что в обычное время данный набор можно приобрести за 1599 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 799 рублей.