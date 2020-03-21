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Легендарная серия игр Resident Evil продается с большими скидками
Акция продлится до 31 марта
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную акцию. В ее рамках легендарная серия игр Resident Evil продается с большими скидками.
Так, вдвое дешевле стандартной цены можно приобрести издание Resident Evil 2 / BIOHAZARD RE:2 Standard Edition, в состав которого вошел ряд дополнительного контента. Напомним, что в обычное время данный набор можно приобрести за 1599 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 799 рублей.
А за 499 рублей вместо прежних 999 рублей можно приобрести Resident Evil 7.
С 77% скидкой, в свою очередь, предлагается Resident Evil Revelations. Если в обычное время стоимость тайтла составляла 999 рублей, то с учетом скидки она упала до 229 рублей.